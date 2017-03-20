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Борисовский БАТЭ выходит в полуфинал Кубка Беларуси
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20 Марта 2017 12:20

Борисовский БАТЭ выходит в полуфинал Кубка Беларуси

Борисовский БАТЭ повторно обыгрывает футбольный клуб "Минск" и выходит в полуфинал Кубка Беларуси. В ответном матче после гостевых 1:0 чемпионы страны добились победы со счетом 2:1. Голы - у Риоса и Родионова. Автоголом отметился Остоич. В полуфинале сыграют также "Слуцк", выбивший жодинское "Торпедо-БелАЗ", солигорский "Шахтер" и "Динамо-Брест".

  

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