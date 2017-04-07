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Борьба за финал гандбольной SEHA-лиги в Бресте
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7 Апреля 2017 19:21

Борьба за финал гандбольной SEHA-лиги в Бресте

В соперниках у местного БГК победитель двух последних розыгрышей - венгерский "Веспрем". Прямая трансляция полуфинала начнется в 21:00 на телеканале "Беларусь 5". Также за выход в решающий матч поспорят македонский "Вардар" и хорватский "Загреб".

 

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