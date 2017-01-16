Болеем за наших спортсменов на заключительном этапе кубка мира по биатлону

15 Января 2017 09:00

Двумя гонками преследования завершится сегодня пятый этап Кубка мира по биатлону, который принимает Рупольдинг. Первыми на старт выйдут мужчины. В числе 60-ти участников два белоруса. Семнадцатым отправится на дистанцию Владимир Чепелин, Сергей Бочарников стартует пятьдесят седьмым. Прямая трансляция гонки на "Беларусь 5" в 13:20. А уже в 16:35 женская гонка преследования. Здесь Беларусь представят три биатлонистки. Тринадцатой уйдет на старт Дарья Домрачева, двадцать пятой Надежда Скардино, Ирина Кривко сорок четвертой.







