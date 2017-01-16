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Болеем за наших спортсменов на заключительном этапе кубка мира по биатлону
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15 Января 2017 09:00

Болеем за наших спортсменов на заключительном этапе кубка мира по биатлону

Двумя гонками преследования  завершится сегодня пятый этап Кубка мира по биатлону,  который принимает Рупольдинг. Первыми на старт выйдут мужчины.  В числе 60-ти участников  два белоруса. Семнадцатым отправится на дистанцию Владимир Чепелин, Сергей Бочарников стартует пятьдесят седьмым. Прямая трансляция гонки на "Беларусь 5" в 13:20.  А уже в 16:35 женская гонка преследования. Здесь Беларусь представят три биатлонистки. Тринадцатой уйдет на старт Дарья Домрачева, двадцать пятой Надежда Скардино,  Ирина Кривко сорок четвертой.

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