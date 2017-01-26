Более 70 международных спортивных соревнований примет Беларусь в 2017 году

26 Января 2017 18:48

Развивать детский спорт и поддерживать профессиональные спортивные клубы. Такие задачи сегодня обсудили в Минском облисполкоме. На встрече присутствовали руководители физкультурно-оздоровительных комплексов области, знаменитые спортсмены, представители профессиональных клубов. Свои проблемные вопросы они задали министру спорта и туризма, а также губернатору области. Большинство вопросов касалось улучшения материально-технической базы объектов и воспитания талантливых атлетов.

В этом году Беларусь примет более 70 международных спортивных соревнований. Ближайший крупный старт - Кубок мира по шорт-треку, который пройдет в феврале.