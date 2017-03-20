Биатлонисты завершили сезон

20 Марта 2017 21:34

Дарья Домрачева после возвращения в большой спорт и в последней гонке сезона пробивается в топ-8 на этот раз масс-тарта. Он проходил в Холменколлене на заключительном этапе Кубка мира. У Надежды Скардино здесь 13-е место. Выступление, которое вселяет веру в успех в следующем олимпийском сезоне, ведь пик формы у стреляющих лыжниц запланирован на февральские выступления в Пхенчхане. Сегодня же мировой биатлон берет паузу до следующего декабря и уходит на каникулы.

Станислав Липский в Национальном аэропорту встречал тренерский штаб сборной и кратко подвел итоги сезона.

Владимир Чепелин и Дарья Юркевич - две бронзы индивидуальных гонок в Эстерсунде и Дарья Домрачева - серебро чемпионата мира и третье место в спринте в Контиолахти.

Четыре пьедестала за сезон для целой сборной немного, но уход главного тренера Валерия Польховского за два месяца до старта Кубка мира незаметно пройти не мог. Благо Дарья Домрачева, которая стала мамой 1 октября и вернулась в большой спорт уже в январе, воодушевила и команду, и болельщиков.

В Холменколлене в преследовании Дарья лишь на последнем огневом рубеже допустила три промаха и потеряла шансы на пьедестал - на финише она двенадцатая, а в масс-старте белоруска и вовсе восьмая. Таковы результаты двух заключительных гонок сезона. Как следствие - 24-е место в итоговом общем зачете Кубка мира, и это после 13-ти личных гонок!

В общем зачете Кубка мира из белорусок выше всех Надежда Скардино - 18-я. Бронзовый призер Игр в Сочи в сезоне без наград: где-то болезнь помешала выступить лучше, ставка же делалась на более быструю стрельбу.

Ирина Кривко выступила лучше, чем надеялся тренерский штаб, а вот с четвертым номером в женскую эстафету вопрос остается открытым.

Как следствие - в женском зачете Кубка наций белоруски девятые. Это позволит и в следующем сезоне на индивидуальные и спринтерские гонки выставлять по 5 спортсменок. Мужская сборная нашей страны в аналогичном табеле 14-я, что дает право одновременно участвовать в старте четырем белорусам.

По сравнению с предыдущим сезоном у женщин в этом рейтинге плюс 1 позиция, мужчины здесь три шага сделали назад.

Детальному разбору сезона будет посвящен ближайший исполком Федерации биатлона Беларуси - он запланирован на апрель. Мы же пока констатируем: за 11 месяцев до старта Олимпиады в Южной Корее понятно - следить за биатлонными баталиями белорусам можно и нужно с надеждой как минимум на одну медаль.