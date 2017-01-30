Спорт
30 Января 2017 12:14
Биатлонисты Мазурина и Воробей заняли 16 место по итогам супермикста на чемпионате Европы
Белорусская пара Кристина Мазурина и Максим Воробей заняла 16 место по итогам супермикста на чемпионате Европы по биатлону в Польше. Всего финишировало 22 тандема. Победили Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев из России. Также россияне праздновали победу в смешанной эстафете. Сборная Беларуси в составе Марии Панфиловой, Кристины Ильченко, Владимира Чепелина и Сергея Бочарникова показала 9 результат.
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