Спорт
28 Января 2017 15:13
Биатлонист Владимир Чепелин занял 13 место в гонке преследования на чемпионате Европы
Плюс 22 позиции и тринадцатое место на финише: Владимир Чепелин с одним промахом в гонке преследования делает внушительный скачок вверх, но при этом чемпиону Европы Александру Логинову проигрывает минуту 52 секунды, второй - Евгений Гарничев, бронза - у Андрея Расторгуева. Еще один белорус - Дмитрий Абашеев - 55-ый, Сергей Бочарников и Маским Воробей в гонке не стартовали. В эти минуты телеканал "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию женского пасьюта.
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