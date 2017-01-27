Биатлонист Владимир Чепелин занял 13 место в гонке преследования на чемпионате Европы

28 Января 2017 15:13

Плюс 22 позиции и тринадцатое место на финише: Владимир Чепелин с одним промахом в гонке преследования делает внушительный скачок вверх, но при этом чемпиону Европы Александру Логинову проигрывает минуту 52 секунды, второй - Евгений Гарничев, бронза - у Андрея Расторгуева. Еще один белорус - Дмитрий Абашеев - 55-ый, Сергей Бочарников и Маским Воробей в гонке не стартовали. В эти минуты телеканал "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию женского пасьюта.