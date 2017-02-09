БГК победил венгерский "Пик" со счетом 25:23

10 Февраля 2017 12:07

Одолеть такого статусного соперника - невероятная личная победа, говорит главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко о виктории в Лиге чемпионов над венгерским "Пиком", в котором, напомним, выступает экс-игрок сборной Беларуси, а ныне гандболист российской сборной Сергей Горбок. БГК победил со счетом 25:23. В группе Брест идет четвертым.