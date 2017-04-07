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БГК имени Мешкова уступил венгерскому "Веспрему" в полуфинале SEHA-лиги
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8 Апреля 2017 15:19

БГК имени Мешкова уступил венгерскому "Веспрему" в полуфинале SEHA-лиги

Основное время матча закончилось вничью — 29:29. В серии пенальти БГК оказался менее удачливым — 31:33. Таким образом, в финальной игре турнира завтра встретятся "Веспрем" и "Вардар". Брестский гандбольный клуб сразится с "Загребом" в матче за бронзовые медали.  

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