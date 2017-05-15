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"БГК имени Мешкова" - обладатель Кубка Беларуси по гандболу - 2017
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15 Мая 2017 12:21

"БГК имени Мешкова" - обладатель Кубка Беларуси по гандболу - 2017

В финале соревнований клуб из Бреста справился со столичным СКА - 37:31. Правый полусредний БГК Дайнис Криштопанс лучший бомбардир - 8 мячей. 

  

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