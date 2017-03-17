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БГК имени Мешкова на выезде обыгрывает "Загреб" 31:25
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17 Марта 2017 12:12

БГК имени Мешкова на выезде обыгрывает "Загреб" 31:25

БГК имени Мешкова на выезде обыгрывает "Загреб" 31:25 и с третьего места выходит в финал четырех SEHA-лиги. Следующий матч брестчане проведут против венгерского "Веспрема".

  

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