Белтелерадиокомпания готовится к телетрансляциям Европейских игр

15 Февраля 2017 21:06

Беларусь продолжает писать современную историю и готовится не только на высоком уровне провести Европейские игры в 2019 году, но и показать их всему миру. Сегодня состоялось заседание подкомитета по телетрансляциям Евроигр с участием Председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько и первого заместителя главы Администрации Президента Беларуси Максима Рыженкова.

Первые Европейские игры в Баку в 2015 году освещали 45 из 50 стран-участниц. Кроме многомиллионной телеаудитории, церемонию открытия первых Европейских игр на стадионе смотрели 68 тысяч зрителей. Международный спортивный вещатель обеспечил более 800 часов прямых трансляций. Минск ожидает не менее плотная работа по созданию спортивного телепродукта.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Первое и главное, для чего эти игры проходят (кроме популяризация спорта и здорового образа жизни), - это рассказ о нашей стране. А это трансляции, телесигналы, информации. Речь идет о самом крупном спортивном событии в нашей стране. По объему это 10 чемпионатов мира по хоккею, одновременно происходящих в одной стране. То есть нагрузка огромная, ответственность колоссальная. В нашей стране привыкли все делать на высочайшем уровне, поэтому постараемся отнестись так же".

Напомним, что решение о том, что столицей вторых Европейских игр станет Беларусь, было принято на заседании 45-й Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.