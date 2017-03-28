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Спорт
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28 Марта 2017 16:00

Белтелеком и ассоциация "Белорусская федерация футбола" подписали партнерское соглашение

К каждому стадиону Высшей лиги для организации трансляций подведут оптоволокно. В этом году планируется создание футбольного канала.

Подробности - в "Дне спорта".

  

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