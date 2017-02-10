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Белорусы выступят в шести видах спорта на ХІІІ Европейском юношеском олимпийском фестивале
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10 Февраля 2017 19:22

Белорусы выступят в шести видах спорта на ХІІІ Европейском юношеском олимпийском фестивале

Белорусы выступят в шести видах спорта из девяти на ХІІІ Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции. Соревнования в Эрзуруме начнутся завтра, завершатся 18 февраля.

В составе белорусской команды 43 спортсмена, которые заявлены в биатлоне, лыжных гонках, шорт-треке, слаломе, хоккее и фигурном катании.

  

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