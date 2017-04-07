Белорусы вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Девиса

9 Апреля 2017 15:11

Наши теннисисты завоевали путевку досрочно, обыграв команду Австрии. Решающее очко принес Илья Ивашко. В четвертой игре противостояния с командой Австрии Ивашко переиграл Геральда Мельцера 7:6, 3:6, 6:3, 6:1. Итоговый счет между командами Австрии и Беларуси - 3:1. Пятую встречу решено не проводить. Таким образом, наша команда в следующем раунде поспорит за выход в Мировую группу, в которой не играла 10 лет.