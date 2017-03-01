Белорусы могут рассчитывать на лицензии Олимпиады-2020 в велоспорте на треке

1 Марта 2017 12:07

Рассказали спортсмены и тренеры по возвращении из Лос-Анджелеса.

Там прошел заключительный этап Кубка мира. В скретче Евгений Королек не только стал лучшим в США, но и выиграл общий зачет в этой дисциплине. Третий здесь еще один белорус - Роман Романов.