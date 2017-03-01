Спорт
1 Марта 2017 12:07
Белорусы могут рассчитывать на лицензии Олимпиады-2020 в велоспорте на треке
Рассказали спортсмены и тренеры по возвращении из Лос-Анджелеса.
Там прошел заключительный этап Кубка мира. В скретче Евгений Королек не только стал лучшим в США, но и выиграл общий зачет в этой дисциплине. Третий здесь еще один белорус - Роман Романов.
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