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Белорусы могут рассчитывать на лицензии Олимпиады-2020 в велоспорте на треке
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1 Марта 2017 12:07

Белорусы могут рассчитывать на лицензии Олимпиады-2020 в велоспорте на треке

Рассказали спортсмены и тренеры по возвращении из Лос-Анджелеса.

Там прошел заключительный этап Кубка мира. В скретче Евгений Королек не только стал лучшим в США, но и выиграл общий зачет в этой дисциплине. Третий здесь еще один белорус - Роман Романов.  

  

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