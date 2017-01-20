19 Января 2017 21:10

В эти же дни белорусы болеют за биатлонистов на этапе Кубка мира. Сегодня в итальянском Антхольце прошла женская индивидуальная гонка на 15 километров. Дарья Домрачева продолжает набирать форму после возвращения в большой биатлон. Сегодня она пятая по скорости. Белоруска была одной из самых быстрых на лыжне, но из-за промахов Домрачева пока 27-я. Другая наша спортсменка Надежда Скардино - 16-я. Впереди еще несколько стартов, не перестаем болеть за наших и верить в успех белорусской команды. В Италию отправилась и наш корреспондент Анна Эйсмонт. У нее все новости из Антхольца.

В хорошей комнате уютного отеля живут две Надежды. Накануне стартовой гонки итальянского этапа Надежда Скардино, чтобы снять напряжение, берет в руки пяльцы и вышивает виды Парижа, в котором собирается побывать исключительно по особому романтическому поводу.

Надежда - известная рукодельница, говорят подруги по команде. И даже подарок для дочери Дарьи Домрачевой Надя связала сама.

Тем временем в руках у другой Надежды – Писаревой - куда более привычный для биатлонисток предмет: винтовка. Прямо в номере девушки стреляют по импровизированной мишени. Правда, без патронов. Глядя на это, сразу вспоминается прием у окулиста.

Мишени нарисованы такого размера, какими их видят биатлонистки на стрельбище с расстояния 50 метров. Вот так девушки даже в свободное от основных тренировок время могут оттачивать свое стрелковое мастерство дополнительно. Говорят, что это все исключительно личная инициатива и самодисциплина. Подтверждение тому находим и в соседней комнате.

Всего минута такого упражнения отлично развивает силу и выносливость. А условия в Антхольце действительно не самые простые для непривыкшего к горам организма. Белорусская команда поселилась в 15 километрах от стадиона на относительно малой высоте для этих мест – 1000 метров над уровнем моря, дабы избежать аклиматизации. На 600 метров выше среди величественных Альп располагается арена "Зюдтироль".

Трасса в Антхольце считается одной из самых красивых и сложных одновременно. В первую очередь сложная она для спортсменов из-за высоты. Для болельщиков, кажется, это не имеет никакого значения, трибуны до отказа, 14 тысяч, всего до 22 тысяч болельщиков.

Началась гонка для наших биатлонисток с успешной стрельбы. Даша Домрачева и вовсе шла со вторым временем, однако коварная стойка и непростые погодные условия внесли свои коррективы. 4 промаха и вторая стрельба откинула Дарью сразу на 26 место. Третья стрельба вновь по нулям, на заключительной стойке вновь два промаха – 6 в итоге и 27-е место в финишном протоколе.

Такая стрельба в страшном сне не снилась и лидерам: Кайсе Макарайнен - 4 промаха, Габриеле Коукаловой и Доротее Вирер – по 6. На сильный ветер сокрушалась и Надежда Скардино, хоть в таких условиях всего-то 2 промаха. На финише 16-й результат, но Надежда полна надежд на скорейшее возвращение в оптимальную форму после болезни.

Что касается других белорусок, Дарья Юркевич – 52-я, Ирина Кривко – 78-я, Надежда Писарева заняла 82-е место. Победу праздновала немка Лаура Дальмайер.

Завтра пройдет индивидуальная гонка у мужчин.