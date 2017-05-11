Белорусское дерби на теннисном турнире АТР челленджера в Узбекистане

11 Мая 2017 19:07

В четвертьфинале соревнований с призовым фондом в 75 тысяч долларов Егор Герасимов оказался сильнее Ярослава Шило - 6:3, 6:2. Завтра за выход в решающий матч белорус поспорит с Юки Бхамбри из Индии. В мировом рейтинге оппонент - 273-й, Герасимов же на 225-й позиции.