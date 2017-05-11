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Белорусское дерби на теннисном турнире АТР челленджера в Узбекистане
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11 Мая 2017 19:07

Белорусское дерби на теннисном турнире АТР челленджера в Узбекистане

В четвертьфинале соревнований с призовым фондом в 75 тысяч долларов Егор Герасимов оказался сильнее Ярослава Шило - 6:3, 6:2. Завтра за выход в решающий матч белорус поспорит с Юки Бхамбри из Индии. В мировом рейтинге оппонент - 273-й, Герасимов же на 225-й позиции.
  

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