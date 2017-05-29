Главная>>Спорт>>Белорусско-российский тандем в трех сетах проиграл французам
Спорт
RSS
Белорусско-российский тандем в трех сетах проиграл французам
Скачать Поделиться

30 Мая 2017 19:14

Белорусско-российский тандем в трех сетах проиграл французам

Максим Мирный и Михаил Южный в матче первого раунда парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису терпят неудачу. Белорусско-российский тандем в трех сетах проиграл французам Кентену Гали и Адриану Маннарино - 6:4, 3:6, 2:6. Помимо мужской пары Мирный также заявлен в миксте "Ролан Гаррос" вместе с американкой Коко Вандевеге.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 29.05.2017 18:52 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =