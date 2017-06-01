Спорт
1 Июня 2017 15:21
Белорусско-американский микст сыграет сегодня с казахстанско-австрийской парой на "Ролан Гаррос"
Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина на "Ролан Гаррос" победила Цветану Пиронкову из Болгарии - 3:6, 6:3, 6:2 и вышла в третий раунд турнира. Сегодня в миксте с Коко Вандевеге стартует Максим Мирный. В первом круге белорусско-американский тандем сыграет с казахстанско-австрийской парой Шведова-Пейя.
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