Белорусско-американский микст сыграет сегодня с казахстанско-австрийской парой на "Ролан Гаррос"

1 Июня 2017 15:21

Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина на "Ролан Гаррос" победила Цветану Пиронкову из Болгарии - 3:6, 6:3, 6:2 и вышла в третий раунд турнира. Сегодня в миксте с Коко Вандевеге стартует Максим Мирный. В первом круге белорусско-американский тандем сыграет с казахстанско-австрийской парой Шведова-Пейя.