Белорусский хоккей. Ставка на подготовку тренерских кадров

27 Мая 2017 21:05

Еще одна тема, к обсуждению которой подключились все без исключения - дальнейшая судьба белорусского хоккея. Ставку делают на подготовку тренерских кадров. Большие изменения претерпит хоккейное образование. С приходом нового ректора в университет физической культуры меняется также обучение хоккеистов из состава национальной команды. О предстоящих переменах в спорте - Андрей Козлов.

Выпускниками Белорусского государственного университета физической культуры становились почти все наши известные спортсмены, которые завоевывали медали Олимпийских игр. Александр Медведь, Елена Белова, Екатерина Карстен, братья Богдановичи, Алексей Гришин, Любовь Черкашина.

В этом году главная кузница спортивных кадров отметит 80-летие со дня основания. И этот год станет временем глобальных перемен.

На этой неделе хоккейная тема стала главной в белорусском спорте. Корень проблем в подготовке тренерских кадров.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил 12 мая, когда согласовывал назначение ректором университета физической культуры Сергея Репкина.

В ближайшие годы акцент будет сделан на внедрении совершенно новой системы подготовки. Предыдущие наработки уже устарели.

Не секрет, что спортсмены, которые представляют Беларусь на международных соревнованиях, пропускают большую часть занятий в университете. Следить за расписанием нет ни времени, ни возможности. Вероятно, именно по этой причине многие успешные спортсмены далеко не всегда становятся такими же успешными в тренерском ремесле.

Чемпионат мира по хоккею стал переломным в развитии вида спорта в нашей стране. Уже утвержден новый руководитель федерации - Семен Шапиро. И срок его полномочий - четыре года, ровно до того момента, когда в Минске пройдут матчи чемпионата мира 2021 года.

Программа по подготовке хоккейных кадров в университете физической культуры станет базовой. Именно от нее специалисты будут отталкиваться в работе с другими видами спорта. Ректор университета видит несколько проблем, которые необходимо решить уже сейчас.

В последние годы массовый спорт стал пользоваться у белорусов огромной популярностью. Мы стали бегать, сели на велосипеды и, вообще, вести активный образ жизни. Но парадокс в том, что в профессиональном виде спорта назрел определенный кризис.