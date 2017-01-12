Белорусский экипаж завершил седьмой этап ралли-рейда "Дакар-2017" на пятом месте

10 Января 2017 15:14

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил седьмой этап ралли-рейда "Дакар-2017" на пятом месте. В общем зачете Сергей Вязович поднялся на 16-е место. Лидером гонки остается Жерар де Рой. Экипаж под управлением Алексея Вишневского финишировал на 16-й позиции. МАЗ Александра Василевского из-за прокола колеса был 20-м. В турнирной таблице у Василевского пока 11-е место и отставание от лидера гонки 1 час 38 минут.