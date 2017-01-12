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Белорусский экипаж завершил седьмой этап ралли-рейда "Дакар-2017" на пятом месте
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10 Января 2017 15:14

Белорусский экипаж завершил седьмой этап ралли-рейда "Дакар-2017" на пятом месте

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил седьмой этап ралли-рейда "Дакар-2017" на пятом месте. В общем зачете Сергей Вязович поднялся на 16-е место. Лидером гонки остается Жерар де Рой. Экипаж под управлением Алексея Вишневского финишировал  на 16-й позиции. МАЗ Александра Василевского из-за прокола колеса  был 20-м.  В турнирной таблице у Василевского пока 11-е место и отставание  от лидера гонки 1 час 38 минут.

  

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