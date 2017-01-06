Белорусский экипаж МАЗа занимает четвертое место после трех этапов "Дакара-2017"

5 Января 2017 15:20

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича финишировал четвертым на третьем спецучастке ралли-рейда "Дакар-2017" и благодаря этому поднялся на четвертое место в общем зачете среди грузовиков. На преодоление этапа потребовалось 2 часа 51 минута. МАЗ Александра Василевского был 11-ым. В общем зачете теперь он 15-ый. Алексей Вишневский завершил третий этап на 14-ой позиции, в генеральной классификации его экипаж 18-ый.