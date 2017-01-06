Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Белорусский экипаж МАЗа занимает четвертое место после трех этапов "Дакара-2017"
Спорт
RSS
Белорусский экипаж МАЗа занимает четвертое место после трех этапов "Дакара-2017"
Скачать Поделиться

5 Января 2017 15:20

Белорусский экипаж МАЗа занимает четвертое место после трех этапов "Дакара-2017"

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича финишировал четвертым на  третьем  спецучастке  ралли-рейда "Дакар-2017"  и благодаря этому поднялся на четвертое место в общем зачете среди грузовиков.  На преодоление этапа потребовалось 2 часа 51 минута. МАЗ Александра Василевского был 11-ым. В общем зачете теперь  он  15-ый. Алексей Вишневский завершил третий этап на 14-ой позиции, в генеральной классификации его экипаж 18-ый.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =