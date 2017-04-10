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Белорусские волейболистки - бронзовые призеры чемпионата Европы в возрасте до 18 лет
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10 Апреля 2017 12:14

Белорусские волейболистки - бронзовые призеры чемпионата Европы в возрасте до 18 лет

Эта награда первая для нашей команды за последние 16 лет. В матче за третье место девушки обыграли команду Сербии 3:2. Вдобавок Юлия Кислюк попала в символическую сборную турнира. Такой результат вывел сборную Беларуси и на чемпионат мира, который в середине августа пройдет в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе. 

  

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