Белорусские волейболистки - бронзовые призеры чемпионата Европы в возрасте до 18 лет

10 Апреля 2017 12:14

Эта награда первая для нашей команды за последние 16 лет. В матче за третье место девушки обыграли команду Сербии 3:2. Вдобавок Юлия Кислюк попала в символическую сборную турнира. Такой результат вывел сборную Беларуси и на чемпионат мира, который в середине августа пройдет в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе.