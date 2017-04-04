Белорусские теннисисты вступили в финальную фазу подготовки к встречам Кубка Дэвиса

4 Апреля 2017 21:27

Уже в эту пятницу наша команда начнет борьбу против Австрии. Кстати, наши соперники выйдут на корт без своего лучшего теннисиста. Победители второго круга первой Евро-африканской зоны продолжат борьбу в сентябре. У белорусов в активе боевой настрой после успеха с румынами, полный состав команды и, конечно, домашние корты. Поединки пройдут в столичном Дворце тенниса, вход свободный. О предматчевом раскладе Андрей Козлов.

5 февраля этого года сборная Беларуси в драматической серии побеждает команду Румынии и становится еще на один шаг ближе к Мировой группе Кубка Дэвиса. Одним из героев того противостояния стал Егор Герасимов, добившийся виктории в решающем матче.

Спустя два месяца он уже работает в составе сборной Беларуси на кортах Дворца тенниса, который вновь примет матчи Кубка Дэвиса. Что интересно: неделей ранее Егор обыграл на турнире в Сен-Брие Геральца Мельцера, первого номера австрийцев. Именно с этой сборной белорусам предстоят ближайшие игры в рамках второго круга первой группы Евро-африканской зоны.

Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису: "У нас командный рейтинг немножко выше. Это обусловлено тем, что в последних матчах не участвовал лидер команды Австрии. И если сложить комбинированный рейтинг, то у них 300, у нас 600. В командных соревнованиях самое важное - это мотивация, желание победы и готовность сделать для этого все, потому что это тот формат, который позволяет реализовать все бойцовские и человеческие качества".

В Минск не приехал самый титулованный из австрийских теннисистов на сегодня - Доминик Тим, 9-я ракетка мира. У капитана команды Стефана Коубека такой поступок лидера вызвал недоумение.

Стефан Коубек, капитан сборной Австрии по теннису: "Спросите лучше у тренера Доминика, почему его нет в составе команды. Игрок был готов приехать в расположение сборной, но после консультации с тренером предпочел готовиться к грунтовому сезону Мирового тура в Австрии".

И если у австрийцев есть в связи с этим очевидные проблемы, то сборная Беларуси тренируется в боевом составе, в том числе и многолетний лидер Максим Мирный. В его активе более 50 матчей в национальной команде.

В четверг состоится жеребьевка. В пятницу в 10:45 открытие, после которого Беларусь и Австрия сыграют два поединка в одиночном разряде. В субботу, 8 апреля, парный матч. И, наконец, в воскресенье, 9 апреля, вновь две одиночные игры.

Встречи между белорусскими и австрийскими теннисистами пройдут на кортах Дворца тенниса. Чтобы увидеть вживую игру легенды тенниса Максима Мирного, достаточно лишь желания - вход на корты свободный. Но из-за ажиотажа советуем приходить заранее.