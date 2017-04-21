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23 Апреля 2017 14:00

Белорусские теннисистки вышли вперед в матче против Швейцарии

Поединком между Александрой Саснович и Тимеа Бачински продолжилась матчевая встреча в рамках полуфинала Кубка Федераций Беларусь - Швейцария.

Итоговый счет поединка - 6:2, 7:6 (7:2).

 

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