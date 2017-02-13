Белорусские теннисистки вышли в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации

12 Февраля 2017 21:35

Страсти кипели сегодня и на "Чижовка-Арене", где женская сборная Беларуси все же сломила сопротивление команды Голландии. Упорное и очень непростое противостояние, где каждый матч держал в напряжении, закончилось победой белорусок.

Уже и сам матч был историческим. Наша команда впервые вышла в Мировую группу - и вот такой успешной дебют. Сразу победа, несмотря на то, что фаворитами считали именно команду Голландии, статистика была также не в нашу пользу. Но заряженность на победу и желание порадовать многочисленных зрителей склонило чашу весов в нашу пользу.

Наша команда вышла в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации. А это значит, что мы в четверке лучших команд планеты. Следующий соперник - Швейцария. А сегодня яркая игра наших молодых теннисисток не оставила никого равнодушным. Трибуны активно поддерживали команду, поболеть за сборную пришел и Глава государства. Хронология громкой победы белорусского тенниса - в репортаже Елены Горельчик.

Беларусь в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации! И наш теннис шагнул туда без помощи Виктории Азаренко, а значит, с огромным резервом в будущем. Это не фантастика - в стране действительно вырастили плеяду спортсменок, которые способны за страну сыграть так, что не имеет никакого значения мировой рейтинг. В мачте с Голландией наши не были фаворитами, но эти предматчевые расклады - исключительно проблемы букмекеров, которые потеряли деньги. Мы же вторую неделю подряд констатируем: белорусский теннис - действительно мировой уровень!

Прогресс нашего тенниса очевиден на простых примерах. Еще в недалеком прошлом восхождение в Мировую группу мы могли начинать исключительно при наличии в составе Виктории Азаренко. Для победы в Кубке Федерации нужно набрать три очка - теоретически один сильный игрок может их принести. Для этого нужно победить в двух одиночных встречах и поучаствовать в парной. Сегодня мы празднуем триумф благодаря хорошей скамейке запасных. Голландию обыграли Арина Соболенко и Александра Саснович - теннисистки из второй сотни мирового рейтинга. Еще двое - Вера Лапко и Ольга Говорцова - могли бы подставить плечо в парном матче. И никому не пришлось в одиночку тащить на себе всю команду - взаимозаменяемость в действии. Конечно же, мы держим в уме мощнейший резерв - Виктория Азаренко уже вернулась на корт и в полуфинале Кубка Федерации постарается помочь.

Мужскую теннисную Беларусь долгое время тащили вдвоем Максим Мирный и Владимир Волчков. Их предел возможностей, как все мы помним, полуфинал Кубка Дэвиса. Дальше был провал. И из этой ямы наш теннис выбрался - говорим уверенно. Максим Мирный все еще помогает молодым в паре, Волчков - на капитанском мостике, но играет новое поколение - Герасимов, Шило, Ивашко. На прошлой неделе к нам в рамках матча второй Мировой группы приезжали румыны с явным фаворитом Копилом в составе. Ожидалось, что этот самый Копил принесет сопернику три очка, и гости уедут с победой. Как бы не так! Длина скамейки, на которой сидят пока не очень рейтинговые белорусы, стала основным фактором нашего успеха. Грамотно распределив нагрузку, белорусы победили. И это была именно командная победа.

Класс, смешанный с куражом и патриотизмом, может на выходе дать гремучую смесь. И тогда сегодняшнее достижение может стать всего лишь ступенькой к настоящему теннисному триумфу белорусов.