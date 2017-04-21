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23 Апреля 2017 16:50

Белорусские теннисистки вышли в финал Кубка Федераций. Поздравляем!

Белорусские теннисистки досрочно обыграли сборную Швейцарии в полуфинале Кубка Федераций. Счет матча - 3:1.  

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