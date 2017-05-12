Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Белорусские спортсмены триумфально завершают чемпионат мира по муай-тай
Спорт
RSS
Белорусские спортсмены триумфально завершают чемпионат мира по муай-тай
Скачать Поделиться

12 Мая 2017 19:07

Белорусские спортсмены триумфально завершают чемпионат мира по муай-тай

Сегодня в заключительный день соревнований финальные бои у мужчин проводили 6 белорусов. Пятеро из них добыли золотые медали. Чемпионами мира стали Артем Аванесов, Дмитрий Варец, Дмитрий Валент, Евгений Волчек, Денис Гончаренок. По медицинским показаниям не вышел на ринг Вадим Васьков. В итоге у него серебро.

В соревновании у женщин Алена Лешкевич и Диана Емельянова стали победительницами в своих весовых категориях. Людмила Числова выиграла серебро в весе до 48 килограммов. 

  

Другие новости

Плюс три медали Плюс тры медалі Belarusian athletes win three medals 12.05.2017 15:17 / Спорт Плюс три медали

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =