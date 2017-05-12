Белорусские спортсмены триумфально завершают чемпионат мира по муай-тай

12 Мая 2017 19:07

Сегодня в заключительный день соревнований финальные бои у мужчин проводили 6 белорусов. Пятеро из них добыли золотые медали. Чемпионами мира стали Артем Аванесов, Дмитрий Варец, Дмитрий Валент, Евгений Волчек, Денис Гончаренок. По медицинским показаниям не вышел на ринг Вадим Васьков. В итоге у него серебро.

В соревновании у женщин Алена Лешкевич и Диана Емельянова стали победительницами в своих весовых категориях. Людмила Числова выиграла серебро в весе до 48 килограммов.