Спорт
4 Июня 2017 21:07
Белорусские гребцы завоевали две золотые награды
Белорусские гребцы завоевали две золотые награды в заключительный день этапа Кубка мира в Белграде. То, как в спорте может работать четко отлаженная система, продолжает демонстрировать национальная команда по гребле на байдарках и каноэ. Этап Кубка мира в Белграде получился для нашей сборной феерическим. К трем золотым медалям первого дня белорусы добавили еще пять наград разного достоинства, две из которых - наивысшего. Особенно получились заезды у двух экипажей в каноэ-двойке: Ольги Климовой и Надежды Макарченко на дистанции 200 метров и Елены Ноздревой и Камиллы Бобр на дистанции 500 метров. Такие результаты позволяют с предвкушением ожидать июльского чемпионата Европы и августовского чемпионата мира.
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