Белорусские гребцы невиновны в употреблении допинга

21 Января 2017 21:10

Главной новостью дня стало сообщение о невиновности белорусских гребцов в употреблении допинга. Национальное антидопинговое агентство Франции не имеет претензий к четырем из пяти наших атлетов, которые подозревались якобы в использовании запрещенного препарата во время весеннего сбора в городке Ле Тампль-сюр-Ле. Об этом сегодня был уведомлен Национальный олимпийский комитет Беларуси. По-сути, то, о чем догадывались многие, начинает приобретать юридическое оформление. Уже в конце этого месяца решение о правомерности дисквалификации наших спортсменов примет Международный спортивный арбитраж швейцарской Лозанны. Победу в процессе можно назвать делом чести, ведь Олимпиаду нашим гребцам уже не вернуть. С подробностями Павел Капуцкий.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ: "Это, я считаю (запоминайте и пишите, несите по всему миру), должностное преступление группы лиц в составе пяти человек. Это руководители Международной федерации".

В середине июля Владимир Шантарович еще надеялся на позитивный исход, но в Рио наши гребцы все-таки не поехали.

Национальный олимпийский комитет Беларуси получил уведомление от Антидопингового агентства Франции: к четырем из пяти белорусских спортсменов нет претензий. Это братья Богдановичи, Александр Лепешко и Дмитрий Хильченко. Остается Максим Петров с небольшим превышением по мельдонию, но даже здесь у нас есть аргументы. И вот что важно. Решение французское НАДА приняло 7 декабря, а белорусская сторона уведомлена только сейчас.

Анатолий Котов, генеральный секретарь НОК Беларуси: "Есть мысли, что специально нас не уведомляли об этом решении в надежде, что Международный арбитраж станет на сторону Международной федерации каноэ. Потому что решение французского НАДА камня на камне не оставляет на и без того слабой аргументации Международной федерации".

Приди эти бумаги в белорусский НОК перед Олимпиадой, возможно, и не было бы глобальной потери нервных клеток у белорусских гребцов и болельщиков. Но сейчас очевидно: торопились только мы.

Важно решение Международного арбитража в Лозанне. Швейцарцы уже уведомлены о новостях от французского НАДА. Ждем 27 января.

Анатолий Котов, генеральный секретарь НОК Беларуси: "Извинения нам обещали, но одними извинениями они от нас не отделаются.

Дождаться позитивного решения и с привлечением максимальных инструментов юридических наказать Международную федерацию с тем, чтобы хоть как-то возместить нашим гребцам ту моральную утрату, которую они понесли в виде отстранения от главного старта четырехлетия".

Подготовку к Олимпиаде в Токио продолжает вся команда, кроме Александра Богдановича. В Рио он хотел поставить красивую точку. И даже находясь в депутатском кресле, олимпийский чемпион не может забыть события прошлого лета.

Александр Богданович: "То, что у нас ничего нет, мы знали. Мы знали, что мы правы.

Не очень легко это все переживать, преодолевать. 20-летняя спортивная жизнь не реализовалась в конце карьеры. И смена рода деятельности дает отпечаток на эмоциональное состояние".

Еще один человек из числа главных пострадавших - Владимир Шантарович - сейчас не в Минске. Прошло полгода, а в телефонном разговоре он по-прежнему удивляется аргументам Международной федерации каноэ.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ (по телефону): "Решение самое страшное принимала Международная федерация по материалам газеты "Ле Монд". У юстиции французской нет претензий, у международного ВАДА нет претензий. Только у Международной федерации претензии".

Шок пережила вся команда. Дисквалификация закончится не позже 13 июля. Важно достойно ответить не только в суде, но и на гребных каналах. И самое подходящее для этого место и время - чемпионат мира в Чехии в августе этого года.