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Белорусские гимнастки заняли третье место на этапе Кубка мира
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7 Мая 2017 15:04

Белорусские гимнастки заняли третье место на этапе Кубка мира

Белорусские гимнастки заняли третье место на этапе Кубка мира в Софии. Команда в составе Анны Гайдукевич, Алины Севастьяновой, Арины Цицилиной, Ксении Челдышкиной и Маргариты Овадинской берет бронзу в многоборье. Первое место за болгарками, серебряные награды у украинок. 

  

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