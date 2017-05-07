7 Мая 2017 15:04

Белорусские гимнастки заняли третье место на этапе Кубка мира в Софии. Команда в составе Анны Гайдукевич, Алины Севастьяновой, Арины Цицилиной, Ксении Челдышкиной и Маргариты Овадинской берет бронзу в многоборье. Первое место за болгарками, серебряные награды у украинок.