Белорусские гандболисты уступают команде Украины с разницей в один мяч

8 Июня 2017 19:17

Наши гандболисты уступают команде Украины в товарищеской встрече с разницей в один мяч - 31:32. Завтра в 12 часов дня на площадке спорткомплекса в Уручье команды проведут повторный спарринг. Сборная Юрия Шевцова готовится к решающим играм евроквалификации против Румынии и Сербии.