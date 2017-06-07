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Белорусские гандболисты уступают команде Украины с разницей в один мяч
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8 Июня 2017 19:17

Белорусские гандболисты уступают команде Украины с разницей в один мяч

Наши гандболисты уступают команде Украины в товарищеской встрече с разницей в один мяч - 31:32. Завтра в 12 часов дня на площадке спорткомплекса в Уручье команды проведут повторный спарринг. Сборная Юрия Шевцова готовится к решающим играм евроквалификации против Румынии и Сербии.

  

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