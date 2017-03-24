Белорусские футболисты уступили шведам 0:4

26 Марта 2017 09:14

Шансов все меньше. Сборная Беларуси по футболу за 5 туров до финиша квалификации к чемпионату мира по футболу-2018 набрала всего 2 балла и лишь в теории сохраняет возможность заработать путевку на мундиаль. Вчера в Швеции белорусы крупно уступили - 0:4. Напомним, для главного тренера команды Игоря Криушенко это противостояние стало дебютным.

Следующий матч отбора белорусы проведут дома на "Борисов-Арене" 9 июня. В соперниках сборная Болгарии.