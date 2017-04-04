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Белорусские фристайлисты завоевали две медали юниорского чемпионата мира
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4 Апреля 2017 19:23

Белорусские фристайлисты завоевали две медали юниорского чемпионата мира

Смена есть. Белорусские фристайлисты завоевали две медали юниорского чемпионата мира, который проходит в итальянском Чьеза Ин Валмаенко. Дмитрий Мазуркевич выиграл золото, а Павел Дик стал серебряным призером. 

  

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