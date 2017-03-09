Белорусские фристайлисты сегодня поборются за награды планетарного форума

10 Марта 2017 07:25

Прошли квалификацию на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике. В женских соревнованиях единственная представительница Беларуси Александра Романовская из-за плохой погоды не смогла удачно приземлиться ни в одной из двух попыток. У мужчин Максим Густик и Станислав Гладченко попали в число двенадцати лучших благодаря удачным вторым подходам. Сегодня они поборются за награды планетарного форума. Прямая трансляция финалов (сначала женского, затем мужского) начнется в 21:25 на телеканале "Беларусь 5".