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Белорусские фристайлисты сегодня поборются за награды планетарного форума
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10 Марта 2017 07:25

Белорусские фристайлисты сегодня поборются за награды планетарного форума

Прошли квалификацию на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике. В женских соревнованиях единственная представительница Беларуси Александра Романовская из-за плохой погоды не смогла удачно приземлиться ни в одной из двух попыток. У мужчин Максим Густик и Станислав Гладченко попали в число двенадцати лучших благодаря удачным вторым подходам. Сегодня они поборются за награды планетарного форума. Прямая трансляция финалов (сначала женского, затем мужского) начнется в 21:25 на телеканале "Беларусь 5".

  

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