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Белорусские биатлонисты завоевали вторую награду на юниорском чемпионате мира
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27 Февраля 2017 19:18

Белорусские биатлонисты завоевали вторую награду на юниорском чемпионате мира

Белорусские юноши - бронзовые призеры эстафетной гонки 3 по 7,5 км на юниорском чемпионате мира по биатлону.

Наша команда, за которую бежали Кирилл Тюрин, Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, затратила 8 дополнительных патронов. Победу одержали норвежцы. Второе место у россиян.

  

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