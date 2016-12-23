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Белорусские биатлонисты вылетели в австрийский Рамзау
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26 Декабря 2016 12:20

Белорусские биатлонисты вылетели в австрийский Рамзау

Белорусские биатлонисты в полном составе и без проблем со здоровьем сегодня утром вылетели на учебно-тренировочный сбор в австрийский Рамзау. Тренироваться наши стреляющие лыжники в этом биатлонном центре будут до 2 января, после чего отправятся на кубки мира и IBU, которые состоятся 5 января.

Подробнее о положении дел в команде и возможном участии Дарьи Домрачевой в ближайших стартах смотрите в программе "Арена" сегодня в 19:20 на "Беларусь 1".

 

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