Белорусские биатлонисты вылетели в австрийский Рамзау

26 Декабря 2016 12:20

Белорусские биатлонисты в полном составе и без проблем со здоровьем сегодня утром вылетели на учебно-тренировочный сбор в австрийский Рамзау. Тренироваться наши стреляющие лыжники в этом биатлонном центре будут до 2 января, после чего отправятся на кубки мира и IBU, которые состоятся 5 января.

Подробнее о положении дел в команде и возможном участии Дарьи Домрачевой в ближайших стартах смотрите в программе "Арена" сегодня в 19:20 на "Беларусь 1".