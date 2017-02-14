Белорусские биатлонистки сегодня выйдут на женскую индивидуальную гонку

15 Февраля 2017 07:20

После двух дней отдыха на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфільцене возобновляются соревнования. Сегодня в программе женская индивидуальная гонка на 15 километров. Первой из белорусок на дистанцию отправится Ирина Кривко. У нее 5-й номер. Дарья Юркевич покинет стартовые ворота 22-й, Надежда Скардино - 64-й. Дарья Домрачева вступит в борьбу одной из последних - 91-й. Всего в гонке выступят 99 биатлонисток. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" начнется в 16:20.