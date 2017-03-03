Белорусская женская эстафетная четверка по биатлону заняла 10-е место этапа Кубка мира

5 Марта 2017 12:03

Наши девушки использовали в общей сложности 5 дополнительных патронов и все при стрельбе стоя. Единственная среди белорусских биатлонисток, у которой ноль в графе промахов, - это Дарья Домрачева. Победу в эстафете праздновали немки, вторые - норвежки, чешские биатлонистки - третьи.

Завершится этап Кубка мира эстафетой среди мужчин. Сборную Беларуси здесь представят Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников. Прямая трансляция на “Беларусь 5" начнется в 13:35.