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Белорусская женская эстафетная четверка по биатлону заняла 10-е место этапа Кубка мира
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5 Марта 2017 12:03

Белорусская женская эстафетная четверка по биатлону заняла 10-е место этапа Кубка мира

Наши девушки использовали в общей сложности 5 дополнительных патронов и все при стрельбе стоя. Единственная среди белорусских биатлонисток, у которой ноль в графе промахов, - это Дарья Домрачева. Победу в эстафете праздновали немки, вторые - норвежки, чешские биатлонистки - третьи.

Завершится этап Кубка мира эстафетой среди мужчин. Сборную Беларуси здесь представят Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников. Прямая трансляция на “Беларусь 5" начнется в 13:35. 

  

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