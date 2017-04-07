7 Апреля 2017 15:20

Консультации со специалистами, скрининг-диагностика, тематические кинопоказы, интерактивные и площадки релаксации. Белорусская столица присоединилась к Всемирному дню здоровья. Почти семь десятков городов его отмечают сегодня, 7 апреля. Каждый раз Всемирный день здоровья проходит под общей темой, связанной с определенной болезнью или правильным образом жизни. В этом году глобальную кампанию посвятили профилактике депрессии. В течение недели в Минске рассказывают про эту психическую болезнь, причины ее возникновения, последствия и лечение. Подробности у Александры Драгун.

Мастер-классы по каратэ и тхэквандо, танцевальные и спортивные баттлы, интеллектуальные и творческие викторины… Всемирный день здоровья объединил три сотни столичных школьников. В течение года они рассказывали о правильном образе жизни. Финал фестиваля - "Большой праздник здоровья".

Как на здоровье человека влияют вредные привычки? Скрытую реакцию в организме старшеклассница Анастасия Скугаревская решила визуализировать. Школьный предмет вдохновил на химическую реакцию и выбор реагентов.

В импровизированном городке здоровья обращают внимание не только на физическое - эмоциональное и душевное состояние. В частности, на интерактивной площадке для релакса и творчества.

69 лет подряд День здоровья объединяет разные страны мира. Каждый раз темы разные. В этом году 7 апреля посвятили профилактике депрессии. От консультаций и скрининг-диагностики до театрализованных постановок и тематических кинопоказов. Через разные формы специалисты рассказывают об этой болезни и способах ее лечения.

Более 5 лет в столице существует клубный дом "Открытая душа", где помогают людям справиться с последствиями заболевания через социальную реабилитацию, психологическую и эмоциональную поддержку.

В городских поликлиниках столицы работают два десятка психотерапевтических кабинетов, а также круглосуточно экстренная психологическая служба "Телефон доверия".

Наталья Березовская, заместитель главного врача Минского городского клинического психиатрического диспансера:

"Частым препятствием к обращению за помощью является диспансерное наблюдение. Далеко не за всеми пациентами устанавливается диспансерное наблюдение. Чаще всего человек может обратиться к врачу-психотерапевту, не имея социальных последствий для себя, потому что у нас организован анонимный прием".

Следует отличать депрессию как болезнь, которая требует лечения, от депрессивных состояний, с которыми мы сталкиваемся, например, весной. Справиться с сезонными расстройствами поможет прогулка, занятия спортом и активный отдых.