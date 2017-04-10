Спорт
10 Апреля 2017 19:09
Белорусская команда по спортивной акробатике победила на втором этапе Кубка мира
Белорусская команда по спортивной акробатике в групповых упражнениях победила на втором этапе Кубка мира.
Белорусская команда по спортивной акробатике в групповых упражнениях в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович победила на втором этапе Кубка мира по акробатике в бельгийском Пуурсе, второе место у россиянок, третья сборная США. Следующий этап Кубка мира пройдет в конце мая в Женеве.
Другие новости
10.04.2017 19:08 / Спорт Две золотые медали завоевала белорусская команда по борьбе на международном турнире
10.04.2017 19:07 / Спорт Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира ВТА
10.04.2017 18:50 / Спорт Рубрика "Матчбол"
10.04.2017 12:16 / Спорт Екатерина Галкина выиграла три медали этапа Кубка мира по художественной гимнастике
10.04.2017 12:14 / Спорт Белорусские волейболистки - бронзовые призеры чемпионата Европы в возрасте до 18 лет
10.04.2017 12:12 / Спорт Виктория Азаренко вернется на корт уже в начале августа
10.04.2017 07:00 / Спорт Один шаг до Мировой группы Кубка Дэвиса
09.04.2017 21:57 / Спорт Команда Президента Беларуси восьмой раз победила в республиканских соревнованиях среди любителей
09.04.2017 15:15 / Спорт Команда Президента Беларуси - восьмикратный победитель соревнований среди любителей хоккея
09.04.2017 15:11 / Спорт Белорусы вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Девиса
09.04.2017 09:11 / Спорт В шаге от плей-офф Мировой группы Кубка Девиса
08.04.2017 21:32 / Спорт Во второй игровой день матчевой встречи Беларусь - Австрия наши теннисисты в парной встрече уступили сопернику
08.04.2017 21:26 / Спорт Ледовая дружина Главы государства переиграла хоккеистов из Минской области
08.04.2017 15:21 / Спорт Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге крупной победой
08.04.2017 15:19 / Спорт БГК имени Мешкова уступил венгерскому "Веспрему" в полуфинале SEHA-лиги
08.04.2017 15:17 / Спорт Александр Берсанов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике стал 6-м по итогам двоеборья
08.04.2017 15:15 / Спорт Максим Мирный и Ярослав Шило уступили Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру в первых двух сетах
08.04.2017 09:07 / Спорт Мужская сборная Беларуси по теннису против австрийцев. Болеем на "Беларусь 5"