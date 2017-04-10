Белорусская команда по спортивной акробатике победила на втором этапе Кубка мира

10 Апреля 2017 19:09

Белорусская команда по спортивной акробатике в групповых упражнениях победила на втором этапе Кубка мира.

Белорусская команда по спортивной акробатике в групповых упражнениях в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович победила на втором этапе Кубка мира по акробатике в бельгийском Пуурсе, второе место у россиянок, третья сборная США. Следующий этап Кубка мира пройдет в конце мая в Женеве.