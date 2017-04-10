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Белорусская команда по спортивной акробатике победила на втором этапе Кубка мира
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10 Апреля 2017 19:09

Белорусская команда по спортивной акробатике победила на втором этапе Кубка мира

Белорусская команда по спортивной акробатике в групповых упражнениях победила на втором этапе Кубка мира.

Белорусская команда по спортивной акробатике в групповых упражнениях в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович победила на втором этапе Кубка мира по акробатике в бельгийском Пуурсе, второе место у россиянок, третья сборная США. Следующий этап Кубка мира пройдет в конце мая в Женеве.

  

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