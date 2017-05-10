Белорусская команда по хоккею уступила Швейцарии - 0:3

10 Мая 2017 19:08

15 минут назад завершился очередной матч чемпионата мира по хоккею. Белорусская команда уступила команде из Швейцарии. Счет - 0:3.

В стартовом периоде наша команда старалась играть первым номером, но забросить не получилось. Белорусы заработали три удаления, последнее швейцарцы реализовали, а во втором и третьем периоде увеличили свое преимущество.

Итого, в турнирной таблице группы В белорусы остаются на последнем, 8-ом, месте. Из 4 игр — 4 поражения. Завтра у команды выходной. В пятницу же встреча с хозяйкой чемпионата - Францией.