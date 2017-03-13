Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Белорусская команда не попала в первую десятку в заключительной гонке этапа Кубка мира по биатлону
Спорт
RSS
Белорусская команда не попала в первую десятку в заключительной гонке этапа Кубка мира по биатлону
Скачать Поделиться

13 Марта 2017 15:14

Белорусская команда не попала в первую десятку в заключительной гонке этапа Кубка мира по биатлону

Белорусская команда не попала в первую десятку в заключительной гонке этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. В смешанной эстафете Кривко, Писарева, Абашев и Воробей с двумя штрафными кругами стали 11-ми. В первой тройке Франция, Германия, Украина.

В супермиксте наш тандем Юркевич - Бочарников на 15-й строке. После гонки в “Инстаграме” Дарья заявила о возможном завершении карьеры, однако затем биатлонистка сообщение удалила.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =