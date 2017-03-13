13 Марта 2017 15:14

Белорусская команда не попала в первую десятку в заключительной гонке этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. В смешанной эстафете Кривко, Писарева, Абашев и Воробей с двумя штрафными кругами стали 11-ми. В первой тройке Франция, Германия, Украина.

В супермиксте наш тандем Юркевич - Бочарников на 15-й строке. После гонки в “Инстаграме” Дарья заявила о возможном завершении карьеры, однако затем биатлонистка сообщение удалила.