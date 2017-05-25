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Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 килограммов
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24 Мая 2017 07:23

Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 килограммов

Достигнуть этого спортсменке удалось благодаря успешному выступлению в ходе сезона. На чемпионате Европы в Варшаве в апреле она завоевала золотую медаль. Марина Слуцкая также победила на этапах Гран-при в Тбилиси и Праге, заняла третье место на международном турнире "Большой шлем" в Екатеринбурге.

Международная федерация дзюдо опубликовала топ-лист, в котором белорусская спортсменка занимает сегодня первое место, набрав 2 800 очков.

  

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