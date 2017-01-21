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Белорусская биатлонная четверка вблизи призовой тройки на этапе Кубка мира в Италии
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23 Января 2017 07:01

Белорусская биатлонная четверка вблизи призовой тройки на этапе Кубка мира в Италии

На этапе Кубка мира в Антхольце белорусская эстафетная четверка расположилась вблизи призовых мест. И наш 6-й результат дает надежду на пьедестал на февральском чемпионате мира в Австрии. Надежда Скардино снова показала себя как великолепный снайпер - она ни разу не промахнулась на двух огневых рубежах. Немного ухудшили позиции Ирина Кривко и Надежда Писарева. А Дарья Домрачева на заключительном этапе показала очень хороший ход, став по этому показателю четвертой среди всех биатлонисток.

  

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