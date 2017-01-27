Белорусская альтернатива знаменитому ралли-рейду "Дакар"

28 Января 2017 21:00

В Париже, который находится не только во Франции, но и в Поставском районе Витебской области, впервые стартовало тракторное ралли. В нем принимали участие пока лишь белорусские экипажи, но внимание зрителей оказалось огромным. По самым скромным подсчетам, финиш автопробега в Мосаре Глубокского района зафиксировали 5 тысяч зрителей. О том, как проходил автопраздник, будет ли он традиционным, расскажет Андрей Козлов.

Рассказывает Андрей Козлов.

По той причине, что класс тракторов на "Дакаре" отсутствует, появилась перспективная альтернатива - тракторное ралли из Парижа, который находится в Поставском районе, в Мосар, который в Глубокском.

После старта обращает на себя масштабность события. Съемки, которые ведутся несколькими камерами, и даже квадракоптерами, небывалый для этих мест наплыв зрителей и гостей. Говорят, что их было более 5 тысяч, и, конечно, шоу-программа.

Соревнования среди шести экипажей включают в себя автопробег по бездорожью - это и перепаханные поля и лесной массив. Уже на финише экипажи ждут еще несколько испытаний.

Колесо с человеческий рост, более 350 лошадиных сил, но каждый водитель знает настолько досконально свою машину, что может управлять ей виртуозно.

В начале января этого года белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" выступала на знаменитом ралли-рейде "Дакар" и впервые заняла высокое шестое место.

А по возвращении домой капитан команды Сергея Вязович предложит, а почему бы нам не развивать квадроциклы, ведь, во-первых, нам это по силам, а, во-вторых, такой класс на ралли-рейд "Дакар" есть.

Для водителей спецтехники такое соревнование стало вообще первым, оттого и эмоции даже необычные для себя.

Первое ралли оказалось неожиданно популярным и для гостей праздника, и для самих участников. Но судя по дебюту, в следующем году в Париж и Мосар приедет еще больше любителей ралли-адреналина.