Татьяна Петреня и Анна Горченок победили в дуэте на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку

21 Февраля 2017 12:19

В индивидуальных соревнованиях Татьяна Петреня заняла третье место, Анна Горченок седьмая. Не смог подняться на пьедестал почета олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров, который в финале стал седьмым, хотя в квалификации спортсмен показал второй результат. Олег Рябцев в итоговом протоколе на четвертой строчке. В синхронных прыжках у мужчин тандем Гончаров-Рябцев седьмой.

Второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет в августе в Минске.