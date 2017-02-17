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Татьяна Петреня и Анна Горченок победили в дуэте на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку
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21 Февраля 2017 12:19

Татьяна Петреня и Анна Горченок победили в дуэте на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку

В индивидуальных соревнованиях Татьяна Петреня заняла третье место, Анна Горченок седьмая. Не смог подняться на пьедестал почета олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров, который в финале стал седьмым, хотя в квалификации спортсмен показал второй результат. Олег Рябцев в итоговом протоколе на четвертой строчке. В синхронных прыжках у мужчин тандем Гончаров-Рябцев седьмой. 

Второй этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет в августе в Минске.

  

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