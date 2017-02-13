Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Белоруски незначительно улучшили свои позиции в рейтинге WTA
Спорт
RSS
Белоруски незначительно улучшили свои позиции в рейтинге WTA
Скачать Поделиться

13 Февраля 2017 15:17

Белоруски незначительно улучшили свои позиции в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA две белоруски незначительно улучшили свои позиции. Александра Саснович поднялась на одну строку и теперь 127-ая, Вера Лапко прибавила две позиции, и теперь 300-ая. Арина Соболенко 143-я, Ольга Говорцова 174-ая. Отметим, матчи Кубка Федераций, в котором белоруски вчера переиграли Голландию, в зачет не идут. Первая ракетка планеты - Серена Уильямс. 

  

Другие новости

Извинения приняты Выбачэнні прынятыя 12.02.2017 21:37 / Спорт Извинения приняты

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =