Белоруски незначительно улучшили свои позиции в рейтинге WTA

13 Февраля 2017 15:17

В обновленном рейтинге WTA две белоруски незначительно улучшили свои позиции. Александра Саснович поднялась на одну строку и теперь 127-ая, Вера Лапко прибавила две позиции, и теперь 300-ая. Арина Соболенко 143-я, Ольга Говорцова 174-ая. Отметим, матчи Кубка Федераций, в котором белоруски вчера переиграли Голландию, в зачет не идут. Первая ракетка планеты - Серена Уильямс.