Белоруска Марина Доманцевич - первая на ультрамарафоне "Два океана" в Кейптауне

16 Апреля 2017 12:12

Триумф на родине самых известных марафонцев. Белоруска Марина Доманцевич становится победительницей знаменитого во всем мире ультрамарафона в Кейптауне "Два океана". Чтобы преодолеть дистанцию в 56 километров, нашей бегунье понадобилось 3 часа и 37 минут. При этом на старте белоруску толкнули и сбили с ног соперницы, но это не помешало ей добиться успеха.