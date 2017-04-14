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Белоруска Марина Доманцевич - первая на ультрамарафоне "Два океана" в Кейптауне
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16 Апреля 2017 12:12

Белоруска Марина Доманцевич - первая на ультрамарафоне "Два океана" в Кейптауне

Триумф на родине самых известных марафонцев. Белоруска Марина Доманцевич становится победительницей знаменитого во всем мире ультрамарафона в Кейптауне "Два океана". Чтобы преодолеть дистанцию в 56 километров, нашей бегунье понадобилось 3 часа и 37 минут. При этом на старте белоруску толкнули и сбили с ног соперницы, но это не помешало ей добиться успеха.

  

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